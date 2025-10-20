동부지방산림청, 가을철 산불방지대책본부 본격 가동
동부지방산림청은 20일부터 12월 15일까지 가을철 산불조심기간을 맞아 산불방지대책본부를 본격적으로 가동한다.
동부지방산림청은 본청을 비롯한 7개 국유림관리소에 산불방지대책본부를 설치한다.
ICT(정보통신기술) 기반 산불재난 대응 체계를 통해 산불 상황 관리를 강화한다.
산불재난특수진화대(118명) 및 산불전문예방진화대(355명)와 산림드론 24대를 활용해 입산통제구역의 무단 입산 행위와 산림 연접지역 논·밭두렁 및 농산폐기물·쓰레기 소각행위를 집중적으로 단속한다.
최수천 동부지방산림청장은 “가을철 산불조심기간을 맞아 유관기관과 공조 체계를 더욱 강화하고 산불발생 시 신속하고 체계적인 초동 대응으로 피해 최소화를 위해 총력을 다할 것”이라며 “산불은 대부분 사람의 부주의에서 비롯되는 만큼 지역 주민들께서는 소중한 산림을 보호하기 위해 산불예방에 적극 동참해 주시기를 당부드린다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
