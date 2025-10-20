농생명·금융 투트랙 전략…전북도, “공공기관 25곳 이전 목표”

정부, 2027년 이전 착수 목표로 로드맵 마련

농협중앙회·한국투자공사 등 맞춤형 유치 추진

혁신도시 연계·도심 확장 변수 해결이 관건

전북혁신도시 전경. 전북도 제공

정부는 지역균형발전을 목표로 한 국정과제에 따라 2025년 말까지 이전 대상기관 후보군을 확정하고, 2026년에는 로드맵을 제시해 2027년부터 기관 이전을 단계적으로 추진할 계획이다.

전북혁신도시는 2005년 전주시와 완주군 일원 985만2000㎡ 부지에 총 사업비 1조5229억원을 들여 조성됐다.

도심 접근성과 정주 여건, 생활 인프라, 노조 협의 가능성 등 주요 평가 요소에서도 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.