인천시, 가을철 산불조심기간 운영…선제적 산불예방
인천시는 예년보다 12일 앞당긴 20일부터 12월 15일까지 57일간 가을철 산불조심기간에 맞춰 산불방지 활동을 전개한다고 밝혔다. 평년보다 불리한 기상여건, 가을철 산행인구 증가, 이상기후 등에 따른 산불 대형화 가능성에 선제적으로 대응하기 위해서다.
올해 인천에는 건조한 기후의 영향 등으로 총 7건의 산불이 발생해 1.28㏊의 산림 피해가 발생했다. 시는 가을철 산불조심기간 동안 산불 예방 강화, 초동진화 체계 확립, 입산자 실화 방지 등 다각적인 홍보와 현장 대응력 강화를 통해 산불 발생 위험을 최소화할 방침이다. 이를 위해 ‘2025년 가을철 산불방지종합대책’ 수립하고 산불로부터 시민의 생명과 재산을 보호하며 산림자원 보존하기 위해 총력을 기울일 방침이다.
시는 우선 가을철 산불조심기간 동안 산불방지대책본부를 설치·운영하며 산불재난 발생 시 신속한 대응을 위한 진화차·등짐펌프 등 산불진화 장비 점검 및 정비을 강화할 계획이다. 또 산불전문예방진화대와 산불 감시원 등을 활용한 산불취약지의 철저한 단속 등을 전개한다.
이와 함께 감시인력이 접근하기 어려운 산림 사각지대에는 드론 9대와 산불감시 CCTV 79대를 적극 활용해 산불 감시체계를 강화한다. 올해부터 새롭게 도입·운영 중인 공중진화 장비 임차헬기 1대를 통해서는 산불예방과 신속한 초기 대응에 만전을 기할 예정이다.
장두홍 시 도시균형국장은 “산불재난 예방과 대응 역량을 강화하기 위해 각 군·구, 소방서 등 유관기관과의 긴밀한 협조 체계를 유지하고 철저한 산불감시 활동으로 산불 예방에 최선을 다하겠다”며 “시민들께서도 소중한 산림자원을 지키기 위해 산불 예방에 적극 동참해 주시길 바란다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
