인천시, 가을철 산불조심기간 운영…선제적 산불예방

산불 훈련. 인천시 제공

이를 위해 ‘2025년 가을철 산불방지종합대책’ 수립하고 산불로부터 시민의 생명과 재산을 보호하며 산림자원 보존하기 위해 총력을 기울일 방침이다.

이와 함께 감시인력이 접근하기 어려운 산림 사각지대에는 드론 9대와 산불감시 CCTV 79대를 적극 활용해 산불 감시체계를 강화한다. 올해부터 새롭게 도입·운영 중인 공중진화 장비 임차헬기 1대를 통해서는 산불예방과 신속한 초기 대응에 만전을 기할 예정이다.