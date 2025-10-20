고양시, AI·디지털 혁신으로 ‘스마트 행정’ 본격화

고양시가 도입하는 스마트 레터링 서비스 화면 구성. 고양시 제공

고양시는 최근 디지털 기술을 행정 전반에 확산하기 위해 ‘스마트 레터링서비스’와 ‘모바일 스마트 행정포털’을 도입하고, ‘2026~2030 정보화 기본계획’을 수립 중이라고 20일 밝혔다. 시는 이들 사업을 통해 시민과의 소통을 강화하고, 공무원 업무 효율을 높이는 디지털 행정 체계를 완성할 방침이다.

고양시가 도입하는 모바일 스마트 행정 포털 화면 구성. 고양시 제공