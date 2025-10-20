설악산 첫눈…강원 높은 산지 눈 내려

20일 오전 설악산 소청대피소에 눈이 쌓여있다. 설악산국립공원사무소 제공

올해 첫눈은 지난해와 비교해 1일 늦고, 2023년과 비교해 1일 빨랐다.

현재 설악산, 향로봉 등 강원 북부 1200ｍ 높은 산지에는 눈과 비가 섞여 내리고 있다.