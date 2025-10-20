[속보] 광주 지하철 공사 도로서 차량 4대 연쇄추돌…5명 부상·출근길 정체
지하철 공사 중인 광주 교차로에서 3중 추돌사고가 발생했다. 이로 인해 극심한 출근길 정체가 빚어지고 있다.
20일 광주 북부경찰서에 따르면 이날 오전 6시 9분쯤 광주 북구 일곡동 일동중학교 앞 교차로에서 60대 A 씨가 몰던 15톤 트럭이 앞서 신호 대기 중이던 승용차를 추돌했다.
이 사고로 승용차는 앞선 택시를, 택시는 앞서 대기하던 냉동탑차를 잇따라 들이받았다. 이 사고로 승용차와 택시에 탄 운전자 등 5명이 부상을 입고 병원으로 이송됐다.
경찰 조사 결과 A 씨는 무면허나 음주 상태는 아닌 것으로 알려졌다.
경찰이 사고 현장을 통제하면서 출근 시간 2시간가량 극심한 정체가 이어지고 있다.
경찰은 부주의로 인한 교통사고로 보고 A 씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
