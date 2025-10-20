“韓승무원 불렀는데 보안요원이”…델타항공 인종차별?
아이돌그룹 씨스타 출신 가수 소유가 미국 국적 항공기에서 부당한 일을 당했다며 인종차별을 주장했다.
소유는 19일 SNS에 “뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐다”며 델타항공 티켓 사진을 업로드했다.
이어 “너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 내 태도를 단정하며 문제 있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티(보안요원)까지 불렀다”고 주장했다.
또 “‘내가 문제라면 내리겠다’는 말까지 해야 했고 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다”며 “그 순간 ‘이게 인종차별일까?’라는 생각이 들었다”고 호소했다.
그러면서 “15시간 넘는 비행 동안 아무것도 먹지 못했고 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다”며 “아무도 인종 때문에 의심받거나 모욕당하지 않기를 바란다”고 비판했다.
델타항공에서 겪은 인종차별 경험담은 이전에도 있었다. 아이돌그룹 걸스데이 출신 배우 혜리는 2023년 SNS에 델타항공을 겨냥해 “한 달 반 전에 예약하고 좌석까지 미리 지정했는데 퍼스트 클래스 좌석이 없다고 이코노미로 다운그레이드”라며 “환불도 못해주고 자리가 마음에 안 들면 다음 비행기 타고 가라는 항공사, 심지어 두 자리 예약했는데 어떻게 둘 다 다운그레이드 될 수가 있나”라고 주장했다.
델타항공은 당시 “안전한 운항을 위해 항공기를 작은 기종으로 교체하는 과정에서 불가피하게 벌어진 일”이라며 “이코노미석 탑승 차액 금액은 환불 처리를 진행 중”이라고 설명한 바 있다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사