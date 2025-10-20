1220억원 들인 산림청 S-64 헬기…“야간 비행 조종사 없어 무용지물”
정희용 국회의원, “대형 산불 진화용 헬기 도입 7년째 야간 운용 단 한 차례도 없어”
산림청이 지난 2018년부터 8563만 달러(약 1220억원)를 들여 도입한 미국 에릭슨사의 대형 산불진화헬기 S-64 헬기가 야간 비행 자격을 가진 조종사 부족으로 단 한 차례도 야간 산불 진화에 투입되지 못한 것으로 드러났다 .
20일 국민의힘 정희용 의원(경북 고령·성주·칠곡군, 국회 농림축산식품해양수산위원회)이 산림청으로부터 받은 자료에 따르면 현재 산림청 산불진화헬기 총 50대 중 야간 운용이 가능한 헬기는 수리온 3 대와 S-64 4 대 등 총 7 대다.
이 중 S-64의 경우 산림청이 지난 2018~2020년과 2022년 4년간 미국 에릭슨사로부터 연간 1대씩 총 4대를 순차 도입했다 .
S-64는 담수량 8000리터 규모의 대형헬기로 1대당 도입 가격이 2000만 달러가 넘지만 도입 이후 현재까지 산림청에 S-64 를 야간에 비행할 수 있는 조종사가 전무하여 야간 운용이 불가능한 상태다. S-64를 야간에도 비행하기 위해서는 별도의 자격을 취득해야 하지만 현재 이를 취득한 조종사 인력이 없는 것이다.
산림청은 “올해 7월부터 11월까지 야간산불진화 임무를 위한 조종사를 양성해 내년 2월부터 S-64를 야간산불진화에 투입하겠다”는 입장이다. 하지만, 2018년 S-64 가 최초 도입된 것을 감안하면 조종사 양성이 지체됐다는 지적이다 .
S-64의 야간 기동이 불가능한 탓에 지난 4월 28일 대구 북구 함지산에서 발생한 산불 당시에도 수리온 2대만 야간산불진화에 투입됐다. 수리온의 담수량은 2000리터로 S-64의 4 분의 1에 불과하다 .
정 의원은 “대형산불이 발생한 경우 주간과 야간을 가리지 않고 24시간 진화에 나서야 하는데 산불진화헬기가 핵심적인 역할을 수행할 것”이라면서 “산림청은 S-64 가 내년 봄철에는 야간에도 기동할 수 있도록 차질없이 준비해 빈틈없는 산불 대비태세를 갖춰야 한다”고 강조했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
