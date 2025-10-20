캄보디아 간 한국인, 매년 3000명씩 사라졌다

납치·감금·사망도 더 많을 가능성

캄보디아에서 범죄조직에 납치돼 피살당한 한국인 대학생 박모씨의 시신이 있는 턱틀라사원 안치실의 모습. 연합뉴스

정부가 캄보디아 스캠(사기) 산업에 종사하는 한국인이 1000명 남짓으로 추정된다고 밝혔으나 실제로는 더 많은 한국인이 연루돼 있을 수 있다는 통계가 나왔다.

20일 박찬대 더불어민주당 의원실이 법무부로부터 받은 자료에 따르면 2021년 113명에 불과했던 캄보디아 출국자와 한국 입국자 수의 차이는 2022년 3209명, 2023년 2662명, 2024년 3248명 등으로 나타났다. 2022년부터 2000~3000명대로 껑충 뛴 것이다.