출근길 ‘초겨울 추위’, 서울 5도...중부 내륙 서리·강원 산간 눈

입력:2025-10-20 05:36
수정:2025-10-20 05:39
북서쪽에서 강한 한기를 동반한 찬 대륙고기압이 확장하고 있어 20일 출근길에는 출근길에는 서울 등 내륙 기온이 5도 안팎까지 크게 떨어지고, 체감온도는 이보다 2∼3도 더 낮겠다.

특히 찬 바람이 강해 강화와 파주 등 수도권 일부 지역은 체감온도가 0도 가까이 곤두박질할 전망이다.

또 지형적인 영향으로 비가 내리는 동해안은 기온이 낮은 강원 산간을 중심으로 올가을 첫눈이 예고됐다.

그 밖의 내륙에서는 첫서리나 첫얼음이 관측될 가능성도 있다.

특히 21일 아침에는 서울 기온이 더 내려가며 올가을 최저를 기록하겠고, 경기 내륙에서도 체감온도가 처음으로 영하로 떨어지는 등 때 이른 초겨울 추위가 절정에 달할 전망이다.

기상청은 이른 추위가 이번 주 후반까지 더 이어지고 영동 지방에는 강수가 지속하겠다며 급변하는 날씨에 철저히 대비해 달라고 당부했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

