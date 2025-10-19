김용범 “비상한 시기, 비상한 대응 필요…공급 늘릴 것”

10·15 발표에 “안타깝고 송구”

“정부·서울시·경기도 주택공급 힘 모아야”

관세협상 귀국 4시간 만에 페이스북에 글 올려

한미 관세협상 후속 논의를 위해 미국 워싱턴DC를 찾은 김용범 대통령실 정책실장이 19일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국한 뒤 이동하고 있다. 연합뉴스

김용범 대통령실 정책실장은 19일 ‘10.15 부동산 대책’에 대해 “안타깝고 송구스럽게 생각한다”면서도 “지금의 시장은 공급만으로는 대응이 어려운 비상 국면이다. 비상한 시기에는 비상한 대응이 필요하다”고 말했다.

김용범 대통령실 정책실장이 19일 자신의 페이스북에 올린 글의 일부. 페이스북 캡처