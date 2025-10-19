시사 전체기사

경찰 "韓대학생 부검 위해 국과수 등 7명 오늘 저녁 출국"

입력:2025-10-19 15:49
수정:2025-10-19 16:11
캄보디아 온라인 사기에 가담해 구금된 한국인들이 18일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 송환되고 있다. 이날 송환에는 경찰 호송조 190여명이 투입됐다. 연합뉴스

캄보디아에서 피살된 한국인 대학생 A씨(22) 사건과 관련해 한·캄보디아 공동 부검에 참여할 국가 수사기관 관계자들이 19일 오후 출국한다.

경찰청은 이날 언론공지를 통해 “공동 부검을 위해 국립과학수사연구원 부검의와 담당 수사관 등 7명이 19일 오후 6시50분 항공편으로 출국한다”고 밝혔다.

A씨에 대한 부검은 20일 오전 9시쯤(현지시간) 시신이 안치된 프놈펜 소재 사원에서 캄보디아 수사당국과 공동으로 진행될 예정이다.

경찰은 부검이 끝나는 대로 화장 절차를 거쳐 유해를 국내로 신속히 송환할 수 있도록 캄보디아 측과 협의 중이라고 설명했다.

A씨는 지난 8월 8일 캄보디아 캄포트주 보코르산 인근에 있던 검은색 차 안에서 숨진 채 발견됐다. 캄보디아 수사당국은 A씨 사망 원인을 고문에 따른 심장마비로 보고 있다.

한편 경북경찰청 형사기동대는 A씨를 캄보디아로 보낸 국내 대포통장 모집책 20대 남성을 전기통신금융사기방지법 위반 등 혐의로 이날 구속했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

