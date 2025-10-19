경남 진주에서 K-기업가정신 글로벌 포럼 열린다
‘대한민국 기업가정신 수도 진주’에서 기업가정신 글로벌 포럼이 열린다.
진주시와 K-기업가정신재단은 오는 26~28일까지 경상국립대학교 100주년 기념관 등 진주시 일대에서 ‘2025 진주 K-기업가정신 국제포럼’을 개최한다고 19일 밝혔다.
‘세계적 전환의 시대, 기업가정신의 역할’이 주제인 이번 포럼에는 글로벌 행사에 걸맞게 200여 명의 외국인을 포함해 세계 각지 기업가와 학자, 전문가, 대학생 등 1000여 명이 참여한다.
이를 위해 포럼 조직위는 유엔총회의장협의회(UNCPGA), 미국 조지아주 콜럼버스시, 세계중소기업협의회(ICSB), 미국 콜럼버스 주립대, 미국 유타대 아시아 캠퍼스, 말레이시아 헬프대, 한국경영학회 등 국내외 기관단체와 협력체계를 구축했다.
이번 포럼에서는 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁, 탈세계화, 미·중 무역전쟁, 기후 위기 가속화, AI·비트코인 등 디지털 경제로의 전환 등 세계적 대전환기에 기업가정신의 역할에 관한 국제적 담론을 펼친다.
쳐 인류의 지속 가능한 발전을 위한 통찰과 혜안을 제공할 예정이다.
첫날인 26일에는 국내외 참가자들이 대한민국 경제 기적의 원동력인 K-기업가정신의 요체를 직접 체험할 수 있는 K-기업가정신 성지순례, 문화탐방과 환영 만찬 등이 열린다.
27일 개회식에는 한승수 전 국무총리, 얀 카반 57대 유엔총회 의장, 윈슬로 사전트 전 미국 중소기업청(SBA) 중소기업 최고 수석 등이 기조 연사로 나선다.
이날 유엔총회의장협의회 세션 주제는 ‘유엔과 지속 가능한 발전을 위한 기업가정신의 역할’이다. 오준 제71차 유엔 경제사회이사회 의장이 좌장을 맡고 한승수 제56차 유엔 총회의장, 얀 카반 제57차 유엔 총회의장, 차바 코로시 제77차 유엔 총회의장 등이 참여한다.
세계 대학 총장 세션에는 스튜어트 레이필드 콜럼버스 주립대 총장, 폴찬 말레이시아 헬프대 총장, 권진회 경상국립대 총장, 안승권 연암공대 총장이 참여한다.
특별 이벤트로 한국경영학회가 주관하는 ‘고 상남 구자경 LG 회장, 대한민국 기업가 명예의 전당 헌액식’이 열린다.
‘2025 진주 K-기업가정신 국제포럼’ 참가를 원하면 진주 K-기업가정신 국제포럼 홈페이지를 통해 신청하거나 당일 현장 접수를 통해 가능하다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
