시사 전체기사 오늘 서울 하늘은 맑음 입력:2025-10-19 14:38 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 19일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 하늘이 맑다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 한동훈, 故이상민 빈소서 오열…“그렇게 우는 것 처음 봤다” 2 박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요” 3 장동혁 “尹 면회하고 왔다…성경 말씀과 기도로 무장하셔” 4 [속보] “美정부, 트럼프 아시아 방문 때 김정은 회동 비공개 논의”< CNN> 5 정부 행정망도 뚫렸다… 의혹 두달 만에 해킹 인정 해당분야별 기사 더보기 1 “납치 무서워 여행 취소” 캄보디아發 ‘동남아 포비아’ 확산… 항공·여행업도 초긴장 2 “시세차익 10억 로또… 집값은 더 오른다” 초양극화 속 ‘하이엔드’ 강세 3 ‘역대급 불장’ 빚투 50% 껑충… 국내 금값, 국제시세比 13%↑ 4 “토허제 피하자”… 10·15 사각지대, 서울 아파트 경매 불 붙나 5 나라살림 적자 88조 ‘역대 두번째’ IMF, 5년 뒤 韓 국가 채무 경고음 해당분야별 기사 더보기 1 캄보디아 송환자 기내식으로 ‘샌드위치’ 제공된 이유 2 “미안하다!” 소리치고, 형 찾아 뛰어들고…‘캄보디아 구금’ 64명 입국 풍경 3 전 프로야구 국대 출신 조용훈, 아파트 옥상서 라방중 추락사…시청자 신고 4 ‘방사쇼’ 한다며 100분 가둬둔 황새, 결국 날지 못하고 폐사 5 정경심, 최성해 고소…‘조민 표창장 위조’ 논란 재가열 해당분야별 기사 더보기 1 ‘부자 나라’ 미국에는 왜 이렇게 홈리스가 많을까 [썰로벌] 2 “2028년부터 日여행 때 5만원 더 내야”…입국 수수료 부과 3 美·英이 때린 캄보디아 범죄조직 ‘프린스 그룹’…천즈 회장은 누구 4 “美, 트럼프와 김정은 회동 내부 논의…실무 계획은 진행 안 돼” 5 동남아 퍼진 스캠조직… 중국계 갱단이 장악 해당분야별 기사 더보기 1 ‘유방암 투병’ 박미선, ‘유퀴즈’로 활동 재개…“치료 끝났다” 2 배우 정성일, 결혼 9년 만에 이혼…“귀책사유 없이 합의” 3 ‘케데헌’ 이재 “‘골든’의 한국어 가사 떼창 들으며 뿌듯” 4 ‘극장판 체인소 맨: 레제편’ 역주행 1위…계속된 日애니 인기, 왜 5 로운 “‘탁류’ 연기 호평에 자신감 얻었어요” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 전민철, 마린스키 발레단 퍼스트 솔로이스트로 정식 입단 2 [특별 기고] 한국의 엘리야는? 3 세션 아닌 주인공…최정상 기타리스트 6인의 ‘2025 더 뮤지션’ 4 접종 한번으로 독감·코로나 동시 예방… ‘혼합 백신’ 나오나 5 연출가 윤한솔·김수정 “그리스 신화 통해 인간의 비극적 본질 탐색” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘셀럽 사교 파티’로 전락한 유방암 캠페인…W코리아 결국 사과 “여긴 사람이 죽어요”…설악산 1275봉 ‘출입금지’ 당부한 사정 “미안하다!” 소리치고, 형 찾아 뛰어들고…‘캄보디아 구금’ 64명 입국 풍경 전 프로야구 국대 출신 조용훈, 아파트 옥상서 라방중 추락사…시청자 신고 한동훈, 故이상민 빈소서 오열…“그렇게 우는 것 처음 봤다” 박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요” “토허제 피하자”… 10·15 사각지대, 서울 아파트 경매 불 붙나 행정망 화재로 중국인 대포폰 늘었다?…괴담에 정부 “사실 아냐” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요