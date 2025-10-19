시사 전체기사

오늘 서울 하늘은 맑음

입력:2025-10-19 14:38
19일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 하늘이 맑다.


이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

