‘칠곡낙동강평화축제’…“대구·경북 대표축제로 우뚝섰다”

칠곡군, “발 빠른 섭외, AI 스마트 팔찌로 입장·대기·안전까지 한 번에 해결”



‘칠곡낙동강평화축제’에는 참전용사들이 입장할 때마다 관람객이 자리에서 일어나 박수를 보내 ‘호국과 평화’라는 본래의 축제 취지에도 변함이 없었다. 칠곡군 제공



경북 칠곡군은 지난 16일부터 19일까지 칠곡보생태공원 일원에서 열린 ‘칠곡낙동강평화축제’가 ‘AI 스마트 축제장’이라는 새로운 모델을 앞세워 사상 최대 흥행을 기록했다고 밝혔다.



관람객들은 AI 예약 시스템을 통해 기다림 없이 체험 프로그램을 즐겼고 LED 전면 무대와 전국급 공연팀이 어우러진 무대에 “유료 콘서트보다 화려했다”는 반응이 쏟아졌다.



올해 축제의 핵심은 ‘AI 스마트 팔찌’였다. 관람객은 QR 코드가 내장된 팔찌를 착용해 입장했고 체험 프로그램 신청도 현장 대기 대신 AI 예약 시스템으로 진행됐다. 부스 앞 스크린에 팔찌를 스캔하면 대기 순서가 자동 등록되고 순서가 다가오면 “10분 후 체험 시작”이라는 문자가 휴대전화로 전송됐다.



기다림 없이 자유롭게 축제를 즐길 수 있는 시스템이다. 팔찌에는 개인 QR이 연결돼 있어 미아 발생 시 위치를 신속히 확인할 수 있었으며 주차장 입출차 또한 AI 기반 번호판 인식(LPR) 시스템으로 자동 처리돼 혼잡도가 실시간으로 표출됐다. 한 사람의 팔찌가 곧 입장권이자 안전장치, 그리고 편의 서비스가 된 셈이다.



무대 또한 한 단계 업그레이드됐다. 전면 LED 무대가 설치되면서 영상·음향·조명까지 결합된 대형 공연 연출이 가능해졌다. 지방 축제에서는 보기 어려운 규모와 완성도에 관람객들은 “유료 콘서트보다 화려했다”며 놀라움을 감추지 못했다. 첨단 시스템에 맞춘 공연 연출로 관람객의 체류 시간도 자연스럽게 늘어났다.



축제의 완성도는 ‘발 빠른 섭외전’에서도 드러났다. 인기 가수들의 출연료가 급등하기 전에 조기 계약을 추진해 통상가의 3분의 1 수준에 섭외를 마쳤다. 실제로 출연진 일부는 방송 출연 이후 인기가 급상승해 현재는 섭외가 어려운 수준이 됐다. 조기 계약이 축제의 품격을 높이고 예산 효율성까지 끌어올린 셈이다.



관람객 규모는 연일 기록을 갈아치웠다. 개막일인 16일에는 5만명이, 미스터트롯 TOP7이 무대에 오른 17일에는 9만명이 몰렸다.



18일에는 칠곡낙동강평화축제와 연계해 왜관 원도심에서 열린 ‘205문화거리 페스타’까지 더해지며 하루 13만명이 행사장을 찾았다. 폐막 시점에는 총 40만명에 육박할 것으로 예상됐다. 축제 기간 내내 주요 진입로에는 차량 행렬이 이어졌고 셔틀버스는 연일 만석이었다.



칠곡군 관계자는 “행정과 민간이 함께 만든 AI 기반 운영시스템이 관람객 분산과 안내를 효율적으로 지원해 인파가 몰린 상황에서도 큰 혼란이 없었다”고 말했다.



‘호국과 평화’라는 본래의 취지도 변함없었다. 참전용사들이 입장할 때마다 관람객이 자리에서 일어나 박수를 보냈고 무대에서는 참전 영웅을 기리는 주제 뮤지컬이 상연됐다.



“당신들의 희생이 오늘의 평화를 만들었다”는 내레이션과 함께 전쟁의 참상을 표현한 장면이 이어지자 객석 곳곳에서 눈시울을 붉히는 모습이 보였다. 칠곡군 관계자는 “형식적인 기념식이 아니라 국민이 함께 호국의 의미를 느끼는 실질적 축제가 됐다”고 평가했다.



이번 축제에는 일부 팬클럽 회원들이 1박 2일 일정으로 숙박시설을 이용하며 식사와 기념품을 소비했고 이로 인해 식당·숙박업소·특산물 부스의 매출이 눈에 띄게 늘었다. 칠곡군 제공



경제적 효과도 컸다. 박서진, 김용빈 등 출연 가수의 팬클럽이 축제 기간 칠곡을 방문해 500상자 규모의 농산물을 구매했다. 팬클럽 일부는 1박 2일 일정으로 숙박시설을 이용하며 식사와 기념품을 소비했고 이로 인해 식당·숙박업소·특산물 부스의 매출이 눈에 띄게 늘었다. 축제를 통한 경제 유발 효과가 단순한 관광소비를 넘어 지역 생산과 유통으로 이어진 것이다.



예상치 못한 변수도 있었다. 축제 직전 낙동강 유속이 급격히 빨라지며 부교 설치가 어려워질 뻔했지만, 군부대와 칠곡국토관리사무소의 긴급 협조로 밤샘 작업 끝에 안정화했다. 결과적으로 낙동강을 횡단하는 도하 체험은 이번 축제의 백미로 꼽혔다.



AI 기술과 대형 무대, 참전용사 예우가 어우러진 이번 축제는 다양한 체험 프로그램으로도 호평을 받았다. ‘55게임’, ‘328보물찾기’ 등 대형 콘텐츠는 단순한 놀이가 아니라 역사를 되새기는 체험으로 기획됐다.



6·25전쟁 당시 낙동강 방어선 전투를 모티브로 한 ‘55게임’은 55일간의 치열한 공방전을 상징했고, 328고지를 배경으로 한 보물찾기 프로그램은 유해발굴의 의미를 되새기게 했다. 참여자들은 게임을 통해 전쟁의 기억을 배우고 평화의 소중함을 다시금 느꼈다.



올해는 주민 참여도 크게 늘었다. ‘칠곡스타를 찾아라’ 프로그램을 통해 읍·면 예선을 거친 주민들이 본무대에 올라 공연을 펼쳤다. 각 지역 예술단체와 문인협회 등도 무대에 올라 지역 문화를 함께 알렸다.



행사 관계자는 “이제 축제의 주인공은 관람객과 주민”이라며 “칠곡이 만든 축제가 아니라, 칠곡이 함께 만드는 축제였다”고 말했다.



김재욱 칠곡군수는 “AI 기술을 활용한 스마트 운영으로 효율성과 편의성을 높이고 전면 LED 무대와 다양한 체험을 통해 지역 축제의 수준을 한 단계 끌어올렸다”며 “많은 국민이 찾아와 호국과 평화의 의미를 함께 나누고 지역경제 활성화로 이어진 뜻깊은 시간이었다”고 밝혔다.



칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 칠곡군은 지난 16일부터 19일까지 칠곡보생태공원 일원에서 열린 ‘칠곡낙동강평화축제’가 ‘AI 스마트 축제장’이라는 새로운 모델을 앞세워 사상 최대 흥행을 기록했다고 밝혔다.관람객들은 AI 예약 시스템을 통해 기다림 없이 체험 프로그램을 즐겼고 LED 전면 무대와 전국급 공연팀이 어우러진 무대에 “유료 콘서트보다 화려했다”는 반응이 쏟아졌다.올해 축제의 핵심은 ‘AI 스마트 팔찌’였다. 관람객은 QR 코드가 내장된 팔찌를 착용해 입장했고 체험 프로그램 신청도 현장 대기 대신 AI 예약 시스템으로 진행됐다. 부스 앞 스크린에 팔찌를 스캔하면 대기 순서가 자동 등록되고 순서가 다가오면 “10분 후 체험 시작”이라는 문자가 휴대전화로 전송됐다.기다림 없이 자유롭게 축제를 즐길 수 있는 시스템이다. 팔찌에는 개인 QR이 연결돼 있어 미아 발생 시 위치를 신속히 확인할 수 있었으며 주차장 입출차 또한 AI 기반 번호판 인식(LPR) 시스템으로 자동 처리돼 혼잡도가 실시간으로 표출됐다. 한 사람의 팔찌가 곧 입장권이자 안전장치, 그리고 편의 서비스가 된 셈이다.무대 또한 한 단계 업그레이드됐다. 전면 LED 무대가 설치되면서 영상·음향·조명까지 결합된 대형 공연 연출이 가능해졌다. 지방 축제에서는 보기 어려운 규모와 완성도에 관람객들은 “유료 콘서트보다 화려했다”며 놀라움을 감추지 못했다. 첨단 시스템에 맞춘 공연 연출로 관람객의 체류 시간도 자연스럽게 늘어났다.축제의 완성도는 ‘발 빠른 섭외전’에서도 드러났다. 인기 가수들의 출연료가 급등하기 전에 조기 계약을 추진해 통상가의 3분의 1 수준에 섭외를 마쳤다. 실제로 출연진 일부는 방송 출연 이후 인기가 급상승해 현재는 섭외가 어려운 수준이 됐다. 조기 계약이 축제의 품격을 높이고 예산 효율성까지 끌어올린 셈이다.관람객 규모는 연일 기록을 갈아치웠다. 개막일인 16일에는 5만명이, 미스터트롯 TOP7이 무대에 오른 17일에는 9만명이 몰렸다.18일에는 칠곡낙동강평화축제와 연계해 왜관 원도심에서 열린 ‘205문화거리 페스타’까지 더해지며 하루 13만명이 행사장을 찾았다. 폐막 시점에는 총 40만명에 육박할 것으로 예상됐다. 축제 기간 내내 주요 진입로에는 차량 행렬이 이어졌고 셔틀버스는 연일 만석이었다.칠곡군 관계자는 “행정과 민간이 함께 만든 AI 기반 운영시스템이 관람객 분산과 안내를 효율적으로 지원해 인파가 몰린 상황에서도 큰 혼란이 없었다”고 말했다.‘호국과 평화’라는 본래의 취지도 변함없었다. 참전용사들이 입장할 때마다 관람객이 자리에서 일어나 박수를 보냈고 무대에서는 참전 영웅을 기리는 주제 뮤지컬이 상연됐다.“당신들의 희생이 오늘의 평화를 만들었다”는 내레이션과 함께 전쟁의 참상을 표현한 장면이 이어지자 객석 곳곳에서 눈시울을 붉히는 모습이 보였다. 칠곡군 관계자는 “형식적인 기념식이 아니라 국민이 함께 호국의 의미를 느끼는 실질적 축제가 됐다”고 평가했다.경제적 효과도 컸다. 박서진, 김용빈 등 출연 가수의 팬클럽이 축제 기간 칠곡을 방문해 500상자 규모의 농산물을 구매했다. 팬클럽 일부는 1박 2일 일정으로 숙박시설을 이용하며 식사와 기념품을 소비했고 이로 인해 식당·숙박업소·특산물 부스의 매출이 눈에 띄게 늘었다. 축제를 통한 경제 유발 효과가 단순한 관광소비를 넘어 지역 생산과 유통으로 이어진 것이다.예상치 못한 변수도 있었다. 축제 직전 낙동강 유속이 급격히 빨라지며 부교 설치가 어려워질 뻔했지만, 군부대와 칠곡국토관리사무소의 긴급 협조로 밤샘 작업 끝에 안정화했다. 결과적으로 낙동강을 횡단하는 도하 체험은 이번 축제의 백미로 꼽혔다.AI 기술과 대형 무대, 참전용사 예우가 어우러진 이번 축제는 다양한 체험 프로그램으로도 호평을 받았다. ‘55게임’, ‘328보물찾기’ 등 대형 콘텐츠는 단순한 놀이가 아니라 역사를 되새기는 체험으로 기획됐다.6·25전쟁 당시 낙동강 방어선 전투를 모티브로 한 ‘55게임’은 55일간의 치열한 공방전을 상징했고, 328고지를 배경으로 한 보물찾기 프로그램은 유해발굴의 의미를 되새기게 했다. 참여자들은 게임을 통해 전쟁의 기억을 배우고 평화의 소중함을 다시금 느꼈다.올해는 주민 참여도 크게 늘었다. ‘칠곡스타를 찾아라’ 프로그램을 통해 읍·면 예선을 거친 주민들이 본무대에 올라 공연을 펼쳤다. 각 지역 예술단체와 문인협회 등도 무대에 올라 지역 문화를 함께 알렸다.행사 관계자는 “이제 축제의 주인공은 관람객과 주민”이라며 “칠곡이 만든 축제가 아니라, 칠곡이 함께 만드는 축제였다”고 말했다.김재욱 칠곡군수는 “AI 기술을 활용한 스마트 운영으로 효율성과 편의성을 높이고 전면 LED 무대와 다양한 체험을 통해 지역 축제의 수준을 한 단계 끌어올렸다”며 “많은 국민이 찾아와 호국과 평화의 의미를 함께 나누고 지역경제 활성화로 이어진 뜻깊은 시간이었다”고 밝혔다.칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지