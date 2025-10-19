학교서도 발명교육을…지식재산처, 초등학교 발명교과서 개발

지식재산처가 개발한 초등학교 3학년 발명교과서 표지. 지식재산처 제공

발명교육 전문가 및 초등교사 등 11명의 집필위원, 28명의 검토위원이 개발에 참여한 이 교과서는 4개 초등학교를 대상으로 시범 적용한 후 완성됐다.

최근 경기도교육청의 인정교과 심의를 통과해 교육행정정보시스템(NEIS)에 탑재되면서 전국 모든 초등학교에서 발명 교과 개설이 가능하다.

주요 내용은 발명의 이해, 발명과 창의, 발명의 실제, 발명과 미래 등으로 구성됐다. 학생의 발달 수준을 고려해 3학년은 상표, 4학년은 디자인, 5학년은 특허, 6학년은 지식재산으로 구분해 학년별 내용도 체계화했다.

김정균 지식재산처 지식재산정책국장은 “발명교육을 쉽고 체계적으로 배울 수 있는 교육 기반이 마련됐다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “세상을 바꿀 창의적인 발명인재가 교육을 통해 성장할 수 있도록 발명교과를 적극 개설해 주시길 바란다”고 말했다.