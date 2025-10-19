국내 최대 와인 행사 ‘대전국제와인 엑스포’ 19일 개막

올해로 14회를 맞는 대전국제와인 엑스포는 35개국 3200여종의 와인을 선보인다. 주요 행사로 13회 아시아와인트로피와 한국 국가대표 소믈리에 경기대회, 국제와인컨퍼런스, 대한민국 최대 규모의 와인전문박람회가 개최된다.

24~26일 개최되는 ‘국제와인&주류박람회’는 18개국 264개 업체가 298개 부스를 운영한다. 올해는 주빈국인 남호주를 비롯해 헝가리·프랑스·조지아 등 주요 와인산지 국가관이 운영되며 각국의 대표 와인 및 주류 제품을 직접 시음·구매할 수 있다.

‘비즈니스 수출상담회’도 함께 운영된다.

관람객을 위한 대형 시음존 에서는 약 2000여 종의 와인을 자유롭게 시음할 수 있으며 디저트·치즈·한식 등과 어울리는 와인 페어링을 체험할 수 있다.

행사기간 한빛탑 물빛광장 일대에서는 국내·외 아티스트 공연과 함께 외국인과 시민이 함께하는 전통민속놀이 및 체험행사가 열린다. 엑스포다리에서는 지역 대학 조리학과 학생과 청년상인들이 참여하는 ‘딜라이트 엑스포 브릿지’와 푸드페어링존이 운영된다.

행사 기간 대전역·고속터미널에서 셔틀버스를 운영한다. 대전시민들은 현장 구매시 5000원이 할인되며 타 지역 방문객에게는 대전에서만 사용가능한 입장료의 20% 상당의 선불카드를 지급한다.

김용원 대전관광공사 사장직무대행은 “올해는 참가국도 늘었을 뿐 아니라 다양한 와인과 다채로운 프로그램을 마련했다”며 “행사장에서 즐겁고 소중한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.