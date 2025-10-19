누가 오래 멀리 날리나...한강 종이비행기 축제
19일 서울 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린 2025년 한강 종이비행기 축제에서 참여자 학생들이 종이비행기를 날리고 있다.
올해로 15회째를 맞는 이번 2025 한강 종이비행기 축제는 △사전 접수자가 참여하는 ‘한강 종이비행기 대회’ △사전 접수 없이 누구나 현장에서 참여할 수 있는 세계대회 우승자 강연과 시연, 체험 행사 등 다채롭게 구성됐다.
세계대회 우승자 강연·시연도 있다. 2022년 세계 최대 규모의 종이비행기 날리기 대회 ‘레드불 페이퍼 윙스(Red Bull Paper Wings)’ 곡예비행 부문에서 우승한 이승훈 국가대표선수, 세계대회 출전 경력과 기네스 세계기록을 보유한 이정욱, 김영준 선수가 참여했다.
