김영록 지사, 구례서 77주기 여수·순천 10·19사건 합동추념식

‘그날의 아픔, 이제는 대한민국이 함께 합니다’ 주제 엄수

김영록 전남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 김민석 국무총리를 비롯한 유족들이 참석한 가운데 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 헌화, 분향을 하고 있다. 전남도 제공

제77주기 여수·순천 10·19사건 합동추념식이 19일 구례 지리산역사문화관에서 ‘그날의 아픔, 이제는 대한민국이 함께 합니다’를 주제로 엄숙하게 거행됐다.

김영록 전라남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 김민석 국무총리와 입장하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 기념사를 하고 있다. 전남도 제공