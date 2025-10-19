인천경제청, ‘IFEZ 한국어 말하기 대회’ 성황리 개최

2025년 IFEZ 한국어 말하기 대회 시상식 기념촬영. 인천경제청 제공

대상에는 ‘태권도가 저의 개인적, 사회적인 삶에 주는 영향’이라는 주제로 발표한 해삼에띤 래자이(이란), 우수상에는 ‘금지에서 자유로, 그리고 배움으로’ 라는 주제로 발표한 체리(미얀마), 장려상에는 서명명(중국)·부이티김둥(베트남)·농티엔따이(베트남)이 각각 이름을 올렸다.