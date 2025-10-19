시사 전체기사

김영록 지사, 구례서 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 헌화·분향

입력:2025-10-19 12:29
공유하기
글자 크기 조정

김민석 국무총리, 정청래 민주당대표 등 국회의원들 참석


김영록 전남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 김민석 국무총리와 입장하고 있다.


김영록 전라남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 김민석 국무총리, 정청래 민주당대표 등 국회의원들과 희생자들에 대한 묵념을 하고 있다.


김영록 전남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 김민석 국무총리를 비롯한 유족들이 참석한 가운데 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 헌화, 분향을 하고 있다.


김영록 전남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 기념사를 하고 있다.

구례=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘셀럽 사교 파티’로 전락한 유방암 캠페인…W코리아 결국 사과
“여긴 사람이 죽어요”…설악산 1275봉 ‘출입금지’ 당부한 사정
“미안하다!” 소리치고, 형 찾아 뛰어들고…‘캄보디아 구금’ 64명 입국 풍경
전 프로야구 국대 출신 조용훈, 아파트 옥상서 라방중 추락사…시청자 신고
한동훈, 故이상민 빈소서 오열…“그렇게 우는 것 처음 봤다”
박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요”
“토허제 피하자”… 10·15 사각지대, 서울 아파트 경매 불 붙나
행정망 화재로 중국인 대포폰 늘었다?…괴담에 정부 “사실 아냐”
국민일보 신문구독