김영록 지사, 구례서 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 헌화·분향
김민석 국무총리, 정청래 민주당대표 등 국회의원들 참석
김영록 전남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 김민석 국무총리와 입장하고 있다.
김영록 전라남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 김민석 국무총리, 정청래 민주당대표 등 국회의원들과 희생자들에 대한 묵념을 하고 있다.
김영록 전남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 김민석 국무총리를 비롯한 유족들이 참석한 가운데 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 헌화, 분향을 하고 있다.
김영록 전남도지사가 19일 구례군 지리산역사문화관에서 열린 ‘여순사건 제77주기 합동추념식’ 행사에서 기념사를 하고 있다.
구례=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
