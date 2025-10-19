8만원 中휴대폰을 60만원 삼성폰이라며 당근에 판 남성의 최후

중고거래 사이트에서 중국산 휴대전화를 삼성전자 휴대전화라고 속여 판매한 50대가 벌금형을 선고받았다.

그러나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 “피고인은 피해자가 그 휴대전화를 삼성에서 생산한 정품으로 착오하고 있음을 알면서도 그 물품이 가품인 사실을 고지하지 않아 피해자를 기망하고 그로 인해 재산상 이익을 취득한 사실을 충분히 인정할 수 있다”고 판단했다.

피고인이 초범이고 편취금액이 비교적 크지 않다”면서도 “줄곧 범행을 부인하면서 피해자 탓을 하는 등 아무런 반성의 빛을 보이지 않고 있고 피해자에게 별다른 피해 회복을 하지 않는 등 여러 양형 조건을 종합해 형을 정했다”고 했다.