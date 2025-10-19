김영록 지사, 재광완도 1500여 향우와 고향 발전 화합 의지 다져
광주서 재광완도군향우회 한마음 체육대회
전남도는 광주 상무시민공원에서 열린 재광완도군향우회 제13회 한마음체육대회에서 향우 1500여명과 함께 고향 발전과 화합의 뜻을 다졌다고 19일 밝혔다.
전날 열린 행사에는 김영록 전남도지사, 강기정 광주광역시장, 더불어민주당 박지원·정진욱·민형배 국회의원, 신우철 완도군수, 이철 전남도의회 부의장, 신의준 도의원, 재광완도군향우회 읍면향우회장 등이 참석했다.
1982년 설립된 재광완도군향우회는 12만명의 출향민으로 구성됐다. 명절 귀향 향우 대상 고향사랑 실천과 인재육성장학금 조성 사업 등 고향사랑과 지역사회 공헌활동을 활발히 하고 있다.
이날 행사에서는 자랑스러운 완도인상 수여, 표창패와 장학금·효행상 수여 등 다양한 교류와 협력이 이뤄졌다.
김영록 지사는 축사에서 “재광완도군향우회 제13회 한마음체육대회를 온 도민과 함께 진심으로 축하드린다”며 “향우들의 변함없는 애향심과 협력은 전남 발전의 큰 원동력”이라고 강조했다.
이어 “향우의 변함없는 전남 발전 염원 덕분에 최근 오픈 AI사와 SK그룹이 공동으로 전남에 글로벌 데이터센터를 구축하게 됐다”며 “전남이 세계적 AI 중심지이자 대한민국 선벨트로 거듭나도록 향우들과 함께 최선을 다해 뛰겠다”고 말했다.
광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
