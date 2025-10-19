해남 파인비치서 열리는 LPGA 대회서 전남 농수산식품 우수성 알려

BMW 레이디스 챔피언십 대회서 다양한 홍보 활동



수출 농수산식품 홍보관 시식행사·판매…관람객 큰 호응

LPGA BMW 레이디스 챔피언십-전남 농수산식품 홍보관. 전남도 제공

전남도가 19일까지 전남 해남 파인비치에서 열리는 ‘LPGA BMW 레이디스 챔피언십’ 대회에서 참가선수와 관람객을 대상으로 전남 농수산식품의 우수성을 알리는 다양한 홍보 활동을 펼쳐 큰 호응을 얻고 있다.

LPGA BMW 레이디스 챔피언십-K 전남김 들고 있는 이정은6 선수(LPGA 출전선수) 전남도 제공