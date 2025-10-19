인천 남동구 숙원 ‘만수천 복원 사업’ 중투심 통과

만수천 복개 구간 전경. 남동구 제공

중앙투자심사를 통과하며 본궤도에 올랐다.

중투심 통과는 재정의 계획적·효율적 운영, 사업의 필요성 및 타당성, 경제·사회정책과의 부합성 등을 정부로부터 승인받았다는 것을 의미한다.

재해 예방 효과와 대응력 향상, 침체된 원도심 활성화, 주민 여가 공간 확충 등 기대효과를 인정받은 것으로도 볼 수 있다.

앞서 구는 주민설명회 등을 개최하며 사업의 당위성을 알리고 주민 공감대를 형성하는데 주력했다.

이번 중투심 통과를 발판 삼아 속도감 있게 사업을 추진하고 만수천이 남동구의 새로운 랜드마크이자 지역 활성화의 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.