아파트 주차장서 지인 흉기로 살해한 40대 현행범 체포
심정지 상태로 병원 옮겨졌으나 숨져
자신을 찾아온 지인에게 흉기를 휘둘러 살해한 40대 남성이 경찰에 체포됐다.
광주 광산경찰서는 19일 오전 8시39분쯤 광주 광산구 한 아파트 주차장에서 지인을 흉기로 휘둘러 살해한 혐의(살인)로 40대 A씨를 붙잡아 조사중이다.
A씨는 평소 알고 지내던 남성 B씨가 이날 자신을 보기 위해 찾아오자 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있다. 해당 아파트는 A씨의 주거지로 A씨는 B씨가 찾아오자 흉기를 들고 나가 이같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.
A씨가 휘두른 흉기에 크게 다친 B씨는 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범 체포했다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사중이다.
