李대통령 “다신 국가폭력 없어야…역사 바로잡을 것”

여순사건 77주년

이재명 대통령. 연합뉴스

이재명 대통령은 19일 여수·순천 10·19사건(여순사건) 77주기를 맞아 “다시는 국가 폭력으로 인한 무고한 희생자가 나오지 않도록 대통령으로서 엄중한 책임 의식을 갖고 이를 막기 위한 모든 조치를 다 할 것을 약속한다”고 밝혔다.