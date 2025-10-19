정경심, 최성해 고소…‘조민 표창장 위조’ 논란 재가열

조국 조국혁신당 비상대책위원장과 부인인 정경심 전 동양대 교수. 연합뉴스

정경심 전 동양대학교 교수가 딸 조민씨 표창장이 가짜라고 주장한 최성해 동양대 총장 등을 고소했다.

정 전 교수는 지난달 30일 서울경찰청에 최 총장과 김모 전 부총장 등 학교 관계자 8명을 증거인멸·모해위증 등 혐의로 고소한 것으로 19일 알려졌다.

이후 정 전 교수는 2022년 징역 4년이, 조 위원장은 지난해 징역 2년이 확정됐다.