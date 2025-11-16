[작은영웅] 파랗게 질린 얼굴로 우는 아이를 보자마자 달려온 경찰들 (영상)

‘아이 하나를 키우는 데는 온 마을이 필요하다’ 아프리카 속담이 어울리는 마을

한마음 한뜻으로 아이 살린 사람들



김성준 후평지구대 경장

“사탕이 넘어간 걸로 확인이 되긴 했거든요. 그리고 액체 상태로 물게 나온 거 조금 있고...”



김성준 후평지구대 경장

“(하임리히법은 하임리히법대로 하고 다른 동료들은 바로 구급대원들한테 연락하고, 제가 못하는 조치해 주고...”



