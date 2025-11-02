[작은영웅] ‘잔액 부족’ 승객 태우고 20분 뒤, 버스 기사가 받은 쪽지에 적힌 말 (영상)

낭만기사로 불리는 강재순 기사가 전한 훈훈한 버스 이야기

승객에게 뜻밖의 선물 받은 버스 기사



강재순 서울교통네트 웍 160번 버스기사

“어린이 요금으로 찍어도 괜찮을까요? 여쭤본 다음에 대신 환승이 되지 않습니다. 환승을 하셔야 된다며 다른 정류장에서 충전을 하셔가지고 재탑승 하셔야 됩니다. 이렇게 안내드리고...”



“이게 뭐지(하고...) 열어 보니까 그분이 쪼그려 앉아 글을 쓰셨나 봐요. 거기에 만원짜리 한 장 들어있더라고요”



“코로나 시즌 이후로는 많이 없어졌는데 그전에는 (승객들과) 소통도 많이 하고 대화도 많이 하고 재미있었거든요. 이 직업에 대한 애정이 많이 생긴 것 같습니다”



