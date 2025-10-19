행정망 화재로 중국인 대포폰 늘었다?…괴담에 정부 “사실 아냐”

최근 행정 전산망 화재에 따른 먹통 사태로 중국인 관광객이 신분 확인 없이 휴대전화를 개통했다는 괴담이 확산하자

정부는 “사실과 다르다”고 일축했다. 대부분 정상 절차를 거쳤고 범죄 악용 가능성도 작다는 것이다.

국정자원 화재로 정부의 일부 전산망과 주민등록 데이터베이스 접근이 일시 중단됐기 때문에 이 같은 뜬소문이 번지고 있는 것이다. 여기다

정부는 SNS상에 떠도는 주장은 모두 거짓이라고 선을 그었다. 실제로

주민등록시스템은 중국인 무비자 입국이 시작된 지난달 29일 복구됐고 다음 날 정상화됐다. ‘선 개통 후 검증’ 시스템도