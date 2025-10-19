조울병 엄마 조현병 딸이 세상으로부터 받은 따뜻한 상장

서울 은평구 사회정신재활시설

개최 수기 공모전과 콘서트서

전해진 위로와 공감, 웃음



'조울병' 진단을 받은 뒤 10대 아이들과 떨어져 사회전환시설에서 지내는 유지연씨가 지난 17일 서울 은평구 서울시립은혜로운집에서 열린 ‘힐링 마인드 공모전, 콘서트’에서 수기 관련해 수상하고 기념 촬영을 하는 모습. 오른쪽은 유씨가 받은 상장이다.

'조울증' 진단을 받은 뒤 10대 아이들과 떨어져 사회전환시설에서 지내는 유지연씨가 지난 17일 서울 은평구 서울시립은혜로운집에서 열린 ‘힐링 마인드 공모전, 콘서트’에서 수기 관련해 수상하는 모습.

'조울증' 진단을 받은 뒤 10대 아이들과 떨어져 사회전환시설에서 지내는 유지연씨가 사회전환시설에서 지내며 느낀 감상을 적은 수기 작품.

근 기자와 만난 그는 “정신병원에 갇혀 있지 않고 안정적으로 지낼 수 있어서 마음이 편하다”고 했다. 그는 이곳에서 아침에 일어나고 약을 꾸준히 먹으며 사회 적응과 복귀를 위한 다양한 프로그램에도 참여하고 있다. 임씨는 “정신과 약을 먹으면 잠이 많이 와서 어쩔 땐 하루 20시간을 잘 때도 있다”며 “규칙적으로 자기 할 일을 하면서 지내는 것이 저에겐 의미 있는 삶”이라고 말했다. 이날 오전에도 외부에서 초빙된 운동처방사가 지하 강당에서 입소자들과 함께 스트레칭을 진행했다.

조현병, 조울병 등 다양한 정신질환자들이 서울 은평구 사회전환시설인 새오름터에서 최근 아침 운동을 하는 장면.

서울 은평구 사회전환시설인 새오름터에서 최근 만난 신혜인씨(왼쪽)과 유지연씨. 신석현 포토그래퍼

'조울증' 진단을 받은 뒤 10대 아이들과 떨어져 사회전환시설에서 지내는 유지연씨가 사회전환시설에서 지내며 느낀 감상을 적은 수기 작품.

'조울증' 진단을 받은 뒤 10대 아이들과 떨어져 사회전환시설에서 지내는 유지연씨가 사회전환시설에서 지내며 느낀 감상을 적은 수기 작품.

지난 17일 서울 은평구 서울시립은혜로운집에서 열린 ‘힐링 마인드 공모전, 콘서트’에서 수기 대상을 받은 오순민씨가 수상 후 기념 촬영을 하고 있다.

'조울병' 진단을 받은 뒤 10대 아이들과 떨어져 사회전환시설에서 지내는 유지연씨가 지난 17일 서울 은평구 서울시립은혜로운집에서 열린 ‘힐링 마인드 공모전, 콘서트’에서 수기 관련해 수상하고 기념 촬영을 하는 모습.

한국유방암환우회합창단 공연 장면

재활시설 입소자가 준비한 코믹 춤 공연.

구세군 BROS밴드 공연

정신 건강은 신체 건강과 마찬가지로 누구든지 누려야 하는 권리”라면서 “혼자가 아니라 함께 노력하면서 채워나가는 것이 중요하다”고 강조했다.