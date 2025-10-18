[포토] ‘2025 김포 라베니체 축제’ 다양한 공연 진행
대한민국의 베네치아 ‘라베니체’를 100% 즐길 수 있는 ‘2025 김포 라베니체 축제’가 18일 경기 김포시 한강중앙공원과 라베니체 일원에서 열렸다. 오후 1시부터 6시까지 라베니체 구간 곳곳에서는 시민이 함께 즐길 수 있는 수상과 육상 버스킹, 어린이 중심의 마술 및 서커스 공연 등이 진행됐다.
‘김포 라베니체 축제’는 K-드라마 성지이자 대한민국 대표 야간명소로 이름난 라베니체에서 배를 타고 관광할 수 있는 문보트를 비롯해 수상버스킹과 불꽃쇼를 동시에 즐길 수 있는 1년에 단 하루 열리는 축제다. 특히 올해는 라베니체 상권과 연합해 라베니체 거리에 파라솔을 설치, 노천 카페를 조성해 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 김포시 제공
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
