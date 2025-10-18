박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요”

김현지 대통령실 제1부속실장. 연합뉴스

그때는 총무비서관이었고 총무비서관은 국감에 나와야 하지만 지금은 부속실장”이라며 “부속실장이 박근혜 (전 대통령의 청와대) 문고리(였던) 십상시 권력처럼 비리가 있는가, 김현지가 내란을 일으켰는가”라고 엄호했다.