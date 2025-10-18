박지원 “똑똑한데 국감 받아라”…김현지 “안 나간다고 안 했어요”
박지원 더불어민주당 의원은 김현지 대통령실 제1부속실장 국정감사 출석 논란과 관련해 김 부속실장이 “안 나간다고 안 했어요”라고 답했다고 밝혔다.
18일 광주방송에 따르면 박 의원은 지난 16일 ‘여의도 초대석’에 출연해 김 실장과의 전화 통화 내용을 소개하면서 이같이 전했다.
박 의원은 “제가 (김 부속실장에게) 직접 전화했다”며 “‘너 똑똑한데 국정감사 나가라’고 하니까 ‘안 나간다고 안 했어요’라고 답했다”고 설명했다. 그러면서 “국회 운영위원회에서 여야 원내대표 간 증인 출석 협상이 마무리될 때까지는 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.
박 의원은 “그때는 총무비서관이었고 총무비서관은 국감에 나와야 하지만 지금은 부속실장”이라며 “부속실장이 박근혜 (전 대통령의 청와대) 문고리(였던) 십상시 권력처럼 비리가 있는가, 김현지가 내란을 일으켰는가”라고 엄호했다.
이어 “김 실장을 제가 잘 아는데 담양 출신으로, 광주에서 고등학교를 나왔고 대학은 서울에서 다녔다. 자녀가 고등학교에 다니고 있다”며 “그런데 ‘안방마님이다’ ‘빨갱이다’ 이런 모략을 해서 되겠는가”라고 비판했다.
또 “이번 국정감사에서 국민의힘이 김 부속실장을 조희대 대법원장급으로 올려놓고 있는데 체급이 맞지 않는다”며 “대법원장급으로 격상시켜 공격하는 걸 보니 ‘참 어떻게 저렇게 출세를 시켜주나’ 하는 생각도 든다”고 말했다.
