[속보] ‘울산 SK에너지’ 수소 배관 폭발사고 중상자 1명 사망
지난 17일 울산 SK에너지에서 발생한 화재로 전신에 화상을 입고 중태에 빠졌던 50대 남성이 숨졌다.
18일 민주노총 울산본부에 따르면 이날 오전 9시50분쯤 전신화상으로 부산의 한 병원에서 치료를 받던 A씨가 숨졌다.
A씨는 전날 오전 10시 42분쯤 울산 남구 소재 SK에너지 공장의 수조 생성 공장에서 정기보수 작업을 하던 중 폭발이 발생, 그 과정에서 발생한 화재로 전신에 3도 화상을 입었다.
이 사고로 A씨를 비롯해 중상 4명, 경상 1명 등 부상자 5명이 발생해 병원에서 치료중이다.
폭발은 수소생성공장의 정기보수 작업 중 배관에서 발생한 것으로 추정되고 있다.
고용노동부 울산지청은 근로감독관을 파견해 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있다.
