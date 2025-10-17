캄보디아 韓대학생 피살사건 대포통장 모집 주범 검거…“영장 방침”
캄보디아에서 현지 보이스피싱 조직에 의해 감금·피살된 한국인 대학생 사건을 수사 중인 경찰이 숨진 대학생을 캄보디아로 보낸 국내 대포통장 모집조직 주범을 검거했다.
경북경찰청 형사기동대는 숨진 대학생 박모(22) 씨를 출국하는데 직접 관여한 혐의(전기통신금융사기피해방지및피해금환급에관한특별법위반 등)로 대포통장 모집책인 20대 A씨를 인천에서 검거했다고 17일 밝혔다.
A씨는 지난 7월 대포통장 알선책인 홍모(20대·구속기소)로부터 지인인 박씨를 소개받아 박씨 명의 통장을 개설하게 한 뒤 캄보디아로 출국하게 만든 혐의를 받고 있다.
경찰은 지난 8월 캄보디아 현지에서 사망한 박씨가 과거 대포통장 모집책들과 연락한 정황을 포착하고 수사를 계속해 왔다.
경찰 관계자는 “박씨를 캄보디아로 보낸 경위와 윗선 등 연루자가 더 있는지를 조사하겠다”며 “박씨에 대한 구속영장을 신청할 방침”이라고 밝혔다.
