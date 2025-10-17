‘소년 급제’ 이상희, 생애 첫 하루 10언더파 폭발…더 채리티클래식 선두

전날 선두 이수민 1타차 단독 2위

문경준과 송민혁 9언더 공동 3위

PGA투어 진출 이승택 공동 13위

이상희. KPGA

이수민. KPGA

이승택. KPGA

KPGA투어와 일본프로골프(JGTO)투어를 병행 활동중이다.

일본에서는 두 차례 ‘톱10’ 입상이 있다. KPGA투어에서는 3차례 ‘톱10’ 입상으로 제네시스 포인트 15위에 자리하고 있다.