트럼프 “2주 안에 시진핑 만날 것”… 경주 회동 재확인
도널드 트럼프 미국 대통령이 “시진핑 중국 국가주석과 2주 안에 만날 것”이라며 오는 31일부터 이틀간 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 입장을 재확인했다.
블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 17일(현지시간) 폭스비즈니스 인터뷰에서 ‘중국에 대한 고율 관세가 경제에 큰 영향을 미치지 않고 유지될 수 있느냐’는 질문에 “지속 가능하지 않다”며 “그들(중국)이 그렇게 하도록 압박했다”고 주장했다.
다만 트럼프 대통령은 “2주 안에 시 주석과 만날 것”이라며 “나는 시 주석과 잘 지낸다. 중국과 (무역 협상이) 잘 될 것이라고 생각하지만 공정한 거래가 이뤄져야 한다”고 강조했다.
