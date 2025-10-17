‘영암의 딸’김세영, 고향팬들 앞에서 3번째 와이어투와이어 우승 기회 잡아

BMW레이디스 챔피언십 이틀 연속 선두



17일 전남 해남군 파인비치골프링크스에서 열린 LPGA투어 BMW레이디스 챔피언십 2라운드에서 6타를 줄여 이틀 연속 선두를 지킨 김세영이 5번 홀에서 티샷을 날리고 있다. 대회조직위

후반에도 안정적인 샷으로 타수를 줄여 나갔다.

1라운드에서 단독 2위에 올랐던 김효주는 이날 4언더파 68타를 쳐 공동 3위(중간합계 13언더파 131타)로 밀렸다.일본의 다케다 리오, 하타오카 나사도 공동 3위에 자리했다.