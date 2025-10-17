지스타 2025 게임 코스프레 어워즈 참가자 모집
국내 최대 게임전시회 ‘지스타 2025‘가 ‘게임 코스프레 어워즈‘ 참가자를 모집한다. 예선은 온라인 심사로 진행되며 본선은 부산 벡스코 현장 특설무대에서 열린다. 본선 무대는 온라인 ’지스타TV’ 채널을 통해 생중계 될 예정이다.
올해 8회째를 맞이하는 ‘지스타 2025 게임 코스프레 어워즈‘는 게임 속 캐릭터를 코스프레로 구현하며 즐거움을 공유하는 지스타 대표 참여형 프로그램이다. 온라인 예선전 이후 본선은 부산 벡스코 지스타 특설무대에서 진행된다.
지스타 조직위원회는 공식 홈페이지를 통해 참가 신청을 접수 중이다. 접수 마감은 다음 달 2일 오후 6시다.
‘지스타 게임 코스프레 어워즈’는 누구나 참여 가능하다. 결선은 다음 달 16일 벡스코 지스타 특설무대에서 열린다.
지스타2025는 한국게임산업협회(K-GAMES)가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관한다. 행사는 다음 달 13일부터 16일까지 4일간 부산 벡스코와 온라인 지스타TV에서 동시 개최된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사