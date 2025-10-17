특검, 김희정 의원 조사 협의… 조태용 전 국정원장 2차 소환
내란특검, 김희정 의원 공판 전 증인신문 철회
조태용 전 원장 직무유기 등 혐의 피의자 조사
내란 특검이 국민의힘의 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련해 김희정 국민의힘 의원에 대한 공판 전 증인신문 청구를 철회했다. 특검의 소환 요청에 응하지 않던 김 의원이 조사에 응하겠다는 의사를 밝힌 데 따른 것이다. 특검은 김 의원과 조사 시일과 방식 등에 대한 협의를 진행해 조만간 참고인 조사를 진행한다는 방침이다.
박지영 특검보는 17일 정례브리핑에서 “(특검이) 공판 전 증인신문 청구를 철회한 국회의원의 경우 조사 방식과 일정 등을 협의 중”이라며 “소환조사 형식은 아니다. 조사가 목적이고 진술을 받는 게 필요한 만큼 조사 대상자 의사를 충분히 반영하려고 한다”고 말했다. 이어 “가급적 이른 시일 내 (조사가) 이뤄질 수 있도록 협의가 진행 중”이라고 덧붙였다.
특검은 추가로 공판 전 증인신문을 청구한 국민의힘의 한동훈 전 대표와 김태호·서범수·김용태 의원도 조사에 협조한다면 증인신문을 철회한다는 방침이다. 박 특검보는 “나머지 분들에 대해서도 적극적으로 조사할 수 있는 다양한 방안을 강구하려 한다”며 “조사에 협조해준다면 증인신문을 철회하고 조사 방식이나 일정에 대해 적극적으로 응할 용의가 있다는 게 특검의 일관된 입장”이라고 밝혔다. 다만 한 전 대표와 의원들 모두 법정에 불출석했다.
특검은 추경호 당시 국민의힘 원내대표 등의 계엄 해제 방해 의혹과 관련해 국민의힘 의원 6명에 대한 참고인 조사를 마쳤다. 국민의힘 당직자들에 대한 조사도 진행하고 있다. 특검은 이날 국민의힘 원내대표실 소속 선임부국장 이모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 특검은 가능한 많은 참고인을 조사한 뒤 추 의원 등을 피의자 신분으로 소환해 조사할 계획이다.
특검은 이날 조태용 전 국가정보원장의 두 번째 피의자 조사도 진행했다. 조 전 원장은 지난해 12월 3일 윤석열 전 대통령의 계엄 선포 계획을 미리 알고도 국회에 보고하지 않은 혐의(직무유기) 등을 받고 있다. 박 특검보는 “수사팀 입장에선 오늘 중 조사를 마무리하려 한다”면서도 “추가 소환 여부는 조사가 종료돼 봐야 확정적으로 알 수 있을 것 같다”고 밝혔다. 이날 조사를 마친 뒤 특검은 조 전 원장에 대한 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망이다. 특검은 조 전 원장에 대한 수사를 마무리한 뒤 계엄 국무회의 참석자 등 내란 혐의자들에 대한 수사를 마무리할 방침이다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
