법무부, 캄보디아 출국 국민에 위험 안내 조치 “피해 예방 조치”
법무부는 캄보디아로 출국하는 국민이 관련 위험을 인지할 수 있도록 안내하는 조치를 시행한다.
법무부는 17일 “캄보디아 현지에서 취업사기 등으로 피해를 입는 사례가 지속적으로 발생함에 따라, 이날부터 인천공항에서 캄보디아로 출국하는 국민에 위험을 인지할 수 있도록 안내하는 조치를 시행한다”고 밝혔다.
이번 조치는 출국 전 단계인 출국심사 과정이나 항공기 탑승 게이트 등에서 안내를 실시해 캄보디아 현지에서 발생하는 취업사기, 인신매매, 불법 감금 등 각종 피해를 사전에 예방하는 것이 취지다.
우선 캄보디아로 출국하는 국민이 법무부 자동출국심사대를 통과할 경우, 모니터 화면에 안내 문구나 영상이 표출되어 취업사기 등 위험에 대한 경각심을 높일 수 있도록 시각적 안내가 이뤄진다.
국민 대다수는 자동출국심사대를 이용하여 출국하나 유인심사대에서도 출입국관리공무원이 캄보디아행 출국 국민에게 캄보디아 방문 주의 안내문을 배포할 예정이다.
탑승게이트 앞에서는 항공사와 협조해 캄보디아행 항공기를 탑승하려는 국민에게 캄보디아 방문 주의 안내문을 배포하고 긴급상황 발생 시 신고하는 방법도 함께 안내한다.
법무부는 이번 조치를 통해 캄보디아행 출국 국민들이 출국 전부터 취업사기 및 범죄피해 위험성을 인지함으로써 관련 피해를 사전에 예방하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
법무부는 “앞으로도 관계부처 및 항공사 등과 긴밀히 협력하여 해외 취업 및 여행과 관련한 국민 피해를 최소화하고, 국민이 보다 안전하게 출입국할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 전했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
