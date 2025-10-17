전북도교육청, 직업계고 교원 취업역량·현장실습 연수 운영
직업계고 교원 150명 대상 역량 강화 연수
학교 취업지도 전문성·산학협력 체계 강화 목적
전북특별자치도교육청은 이달 22일까지 라한호텔에서 ‘2025년 직업계고 교원 취업역량 강화 및 현장실습 연수’를 운영한다고 17일 밝혔다.
이번 연수는 도내 31개 직업계고의 교장·교감·취업담당자·전문교과 및 보통교과 교사 등 150명을 대상으로 진행된다.
연수는 직업계고 교육과정과 취업 연계 정책에 대한 이해를 높이고, 취업률 제고를 위한 학교 지원체계 구축 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
주요 내용은 중등 직업교육 정책 이해, 현장실습 운영 전략 학생 취업 지도 전략, 기업 발굴 및 산학협력 사례, 과정평가형 자격 취득 우수사례, 특성화고 홍보 방안 등이다.
특히, 교원들의 현장실습 운영 능력과 취업지도 전문성 향상에 중점을 뒀다.
도교육청은 연수를 통해 직업계고 교육과정 운영의 실효성을 높이고, 학교 현장에서의 취업지도 및 현장실습 운영 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
전북도교육청 관계자는 “이번 연수는 직업계고 교육과정과 취업 연계 정책에 대한 이해를 높이는 것은 물론, 현장 실무와 취업 지원에 필요한 역량을 기르는 시간이 될 것”이라며 “앞으로도 직업계고 교원의 전문성과 현장 실무 능력 향상을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
