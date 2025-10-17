“저출생·고령사회, 종합대응 체계 구축 큰 성과…시민 안전복지에 정교한 지원책 마련 최선”

강석주 서울시의회 저출생고령사회문제극복특별위원장 인터뷰

“조례 제정·예산 점검으로 지속 가능한 복지 기반 마련”

“전시 행사·불필요한 행정비용 없애 시민 부담 줄일 것”

강서구 고도제한 완화·파크골프장 건립 등 현안도 속도전

강석주 위원장은 “저출생과 고령사회를 별개의 문제가 아닌 하나의 구조로 보고 종합적으로 대응하는 정책 체계를 만드는 것이 가장 큰 성과였다”고 말했다. 강석주 서울특별시의원 제공

(국민의힘·서울 강서2)은 서울시 인구구조 변화 대응 정책의 제도적 틀을 만드는 데 주력해왔다. 앞서 전반기 회기때는

국민일보와의 인터뷰에서 “저출생과 고령 사회를 별개의 문제가 아닌 하나의 구조로 보고 종합적으로 대응하는 정책 체계를 구축한 것이 가장 큰 보람”이라고 강조했다. 이같은 활동은 서울시 인구 정책 체계 구축과 더불어

‘서울시의회 저출생·고령사회 극복을 위한 특별위원회’ 강석주 위원장(왼쪽 두번째)이 지난 3월 초 소속 위원들과 함께 서울 마포노인일자리전담기관인 마포시니어클럽을 방문했다. 서울시의회 제공

‘서울시의회 저출생·고령사회 문제극복을 위한 특별위원회’ 강석주 위원장(둘째줄 가운데)이 지난해 10월 저출생·고령화 문제 극복을 위한 지속가능한 고용·일자리 정책을 주제로 토론회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공

‘서울특별시의회 저출생·고령사회 문제극복을 위한 특별위원회’ 강석주 위원장(오른쪽)이 지난 8월 1일 서울시의회에서 초고령사회 진입에 따른 고령 인구 건강 문제 중 하나인 배뇨장애 현황과 효과적인 관리방안 마련을 위한 간담회에서 기념촬영을 하고 있다.

