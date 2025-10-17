‘日 침략·식민지배 반성’ 무라야마 별세… 향년 101세
1995년 무라야마 담화로 “반성·사죄”
후임 총리들 10년 간격 전후 메시지
일제의 주변국 침략과 식민지 지배를 사과한 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 17일 별세했다. 향년 101세.
NHK에 따르면 무라야마 전 총리는 이날 일본 오이타현의 한 병원에서 가족이 지켜보는 가운데 노환으로 사망했다. 1924년 오이타현의 어촌 가정에서 태어난 고인은 젊은 시절 공무원 노조 활동을 펼쳤고 1972년 중의원 선거에서 사회당 후보로 처음 당선됐다. 사회당 대표였던 1994년 자민당·신당 사키가케 연립 내각을 출범해 제81대 총리에 올랐다.
무라야마 전 총리는 집권 이듬해인 1995년 제2차 세계대전 후 50년을 맞아 일본의 제국주의 시절 한국과 중국 등 주변국 침략과 식민지 지배에 대한 반성과 사죄를 표명했다. 그를 시작으로 일본 총리들은 10년 간격으로 패전일(8월 15일) 무렵에 ‘전후 담화’를 발표했다.
이시바 시게루 총리의 경우 자민당 내 반발로 패전일 전후 80년 담화를 대신해 지난 10일 개인 명의로 전후 80년 메시지를 내고 “역대 내각의 역사 인식을 계승한다”고 밝혔다.
무라야마 전 총리는 1999년 일본의 초당파 방문단 단장으로 북한을 방문했고, 2000년 정계에서 은퇴했다. 지난해 100세 생일을 앞두고 발표한 메시지에서 “일본이 계속 평화로운 나라이기를 기원한다”며 “자연스러운 태도로, 하루하루 가족과 함께 보낼 수 있는 것을 행복하게 생각한다”고 말했다.
