3D 바디스캐너 ‘스캔바이미’ 팝업스토어 진행
30일까지 신세계백화점 스타필하남점서 열려
신영와코루는 신세계백화점 스타필하남점에서 17일부터 30일까지 여성 체형 맞춤 3D 바디스캐너 스캔바이미(SCAN BY ME) 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.
이번 팝업스토어에서는 3D 전신 스캔 체험과 함께 포인트 적립, 상품권 증정, 룰렛 이벤트 등 다양한 프로모션이 진행된다. 체험 시 최대 2만5000 포인트를 받을 수 있고, 체험 후 개인 SNS 리뷰를 작성하면 백화점상품권이 제공된다.
또한 체험 고객이 제품을 구매할 경우 100% 당첨 룰렛 이벤트에 참여할 수 있으며, 자신의 사이즈를 미리 맞추는 이벤트를 통해 사은품도 받을 수 있다.
스캔바이미는 비너스, 와코루, 솔브 등 언더웨어 브랜드로 잘 알려진 신영와코루가 지난 4월 론칭한 전신 계측 3D 바디스캐너다. 여성의 체형에 최적화된 전용 서비스로, 탈의부터 스캔까지 약 15~20분 내에 셀프 스캔으로 간편하게 무료 이용이 가능하다.
360도 입체 전신 뷰와 신체 18개 부위 데이터를 제공하며, 바디 타입과 가슴 유형 분석을 포함해 개인의 체형을 정확히 파악할 수 있다. 특히 체험 만족도가 98.9%에 달하며, 꾸준한 예약 수요와 높은 재체험률을 기록하고 있다.
고객들은 단순한 일회성 체험을 넘어 정기적인 스캔을 통해 바디 변화를 관리하고, 자신에게 최적화된 언더웨어를 찾는 등 ‘나에게 꼭 필요한 서비스’로 인식하고 있다는 설명이다.
신영와코루 관계자는 “더 많은 고객이 3D 바디 스캔 서비스를 직접 경험할 수 있도록 신세계백화점 하남에서 팝업스토어를 열었다”며 “체험과 다양한 이벤트를 결합해 개인 맞춤 체형 관리의 재미를 동시에 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.
스캔바이미 팝업은 신세계백화점 하남점 1층 행사장(에스컬레이터 옆)에서 운영되며, 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 사전 예약이 가능하다. 예약 우선제로 진행되지만 현장 신청도 가능하며, 스타필드 고양 비너스플러스 및 비너스 명동직매장에서도 동일한 방식으로 예약과 포인트·사은품 프로모션이 진행 중이다.
