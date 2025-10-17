시사 전체기사

넷마블 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브’ 신규 트레일러 영상 공개

입력:2025-10-17 13:08
넷마블은 개발 중인 신작 액션게임 ‘나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브’의 신규 트레일러 영상을 공개했다고 17일 밝혔다.

이번 트레일러 영상에선 나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브의 실제 게임 플레이 장면을 확인할 수 있다. 이 게임은 다음 달 17일 Xbox PC와 스팀에 정식 출시한다.

또한 넷마블은 최근 신규 개발자 노트 영상을 공개하고 게임의 자세한 소개와 PC·콘솔게임으로 개발 중인 나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브의 철학 등에 대한 내용을 공유했다.

나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브는 이달 17일부터 19일까지 샌디에고 컨벤션 센터에서 열리는 ‘트위치콘 샌디에고 2025’에 참가한다. 현장에서는 나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브에서 새롭게 업데이트된 기능과 신규 콘텐츠가 포함된 데모 버전을 확인할 수 있다.

나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브는 글로벌 시장에서 큰 성과를 거둔 나 혼자만 레벨업:어라이즈를 기반으로 PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발 된 액션게임이다. 이용자들은 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 ‘성진우’의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 ‘군주화 전투’ 등의 콘텐츠를 경험할 수 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

