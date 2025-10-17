넥슨 ‘마비노기 모바일’, 성수동에 팝업 전시 개최

첫 오프라인 이용자 참여 행사

넥슨은 자회사 데브캣이 개발한 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘마비노기 모바일’의 첫 번째 팝업 전시 ‘모험가의 기록 展’을 서울 성수동 비컨스튜디오에서 개최한다고 17일 밝혔다.