컴투스, ‘SWC2025’ 아시아퍼시픽 컵 18일 부산서 개최

입력:2025-10-17 13:02
컴투스는 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(SWC2025)’ 아시아퍼시픽 컵을 오는 18일 오후 2시, 부산e스포츠경기장에서 개최한다.

이 대회가 부산에서 열리는 건 처음이다. 컴투스는 “경기 관람 외에 다양한 포토존과 이벤트 부스를 통해 유저들과 소통도 펼칠 계획”이라고 설명했다.

이번 아시아퍼시픽 컵 본선에는 작년 월드 파이널에서 우승을 차지한 KELIANBAO와 지역 컵 우승자이자 동남아시아의 대표주자 PU, 올해 상반기 ‘서머너즈 워 한일 슈퍼매치 2025’에서 한국 대표팀을 이끌었던 ZZI-SOONG, 국내 전통의 강자 SCHOLES, 일본 대표팀 MVP를 받은 ETOWARU, 2023년 월드 파이널 진출자 TAKUZO10 등이 3장의 월드 파이널 티켓을 두고 경쟁을 펼칠 예정이다.

아시아퍼시픽 컵은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 언어로 ‘서머너즈 워’ e 스포츠 공식 유튜브 채널을 통해 전 경기 생중계된다.

다음 달 1일엔 프랑스 파리에서 ‘SWC2025’ 월드 파이널이 열린다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

