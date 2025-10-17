컴투스, ‘SWC2025’ 아시아퍼시픽 컵 18일 부산서 개최

컴투스는 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(SWC2025)’ 아시아퍼시픽 컵을 오는 18일 오후 2시, 부산e스포츠경기장에서 개최한다.

다음 달 1일엔 프랑스 파리에서 ‘SWC2025’ 월드 파이널이 열린다.