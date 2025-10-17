사과나무치과병원-햇빛촌장애인자립생활센터 협약 체결
의료법인 사과나무의료재단 사과나무치과병원은 경기 고양시 일산서구 햇빛촌장애인자립생활센터와 지역 사회 장애인의 건강 증진 및 복지 향상을 위한 업무협약(MOU)을 지난 체결했다고 17일 밝혔다.
협약 대상은 사과나무치과병원 주엽 본원과 햇빛촌센터 이용인 및 소속 활동지원사로, 이번 협약을 통해 지역 사회 장애인 등에게 전문적인 의료 서비스를 제공할 예정이다.
양 기관은 장애인의 구강 건강 증진을 위한 교육 프로그램 협력 및 지원, 사회 공헌 활동의 일환으로 센터 이용인 및 소속 활동지원사에게 비급여 진료비 중 일부에 대한 조정 혜택 제공, 장애인 대상 의료 및 복지 정책 정보 공유를 비롯해 사과나무치과병원의 장애인 대상 사회공헌 활동 내용을 센터 이용인에게 홍보하는 데 협력한다.
사과나무치과병원 관계자는 “지역 사회 일원으로서 장애인분들의 건강과 복지 향상에 기여할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “전문적인 치과 의료 서비스와 교육 지원을 통해 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
